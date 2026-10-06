Um homem de 47 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (5), por suspeita de violência doméstica, ameaça, dano ao patrimônio e posse ilegal de arma de fogo. A ação policial ocorreu na Fazenda Pai Inácio, localizada na região de São João do Sapê, distrito de Monte Alverne, zona rural de Miradouro.

A intervenção teve início após as equipes militares receberem uma denúncia anônima relatando que uma mulher estaria sendo vítima de ameaças e que haveria um armamento no imóvel.

Ao chegar ao local, a guarnição constatou sinais de danos superficiais na estrutura da cozinha da residência. Durante as diligências e após autorização prévia dos moradores para a realização de buscas, os policiais encontraram uma garrucha calibre .32 escondida debaixo de um guarda-roupa. A arma estava carregada com duas munições.

A vítima afirmou ter se sentido intimidada quanto à sua integridade física diante do comportamento do agressor. O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Muriaé.

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