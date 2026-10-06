Uma idosa de 80 anos foi atingida por um disparo de arma de fogo na noite de segunda-feira (5), no bairro Dornelas, em Muriaé. O crime ocorreu durante uma discussão na região, mobilizando equipes de resgate e a Polícia Militar.

De acordo com a PM, a vítima não era o alvo principal da confusão, mas acabou sendo atingida durante o desentendimento entre outros indivíduos no local.

A idosa foi socorrida e encaminhada ao Hospital São Paulo pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O estado de saúde da vítima é considerado estável, e ela segue sob observação e acompanhamento especializado.

A Polícia Militar realizou rastreamento pela região em busca dos suspeitos envolvidos na discussão e no disparo, mas ninguém havia sido preso até a publicação dessa reportagem. O caso vai ser investigado.