Um micro-ônibus utilizado no transporte escolar da Prefeitura de Cipotânea, município da Zona da Mata mineira, a cerca de 170 km de Juiz de Fora, caiu em um rio após perder o controle na tarde de segunda-feira (5).

O acidente ocorreu no momento em que o veículo seguia em direção a uma escola municipal da região. De acordo com a Polícia Militar, o condutor do veículo, de 33 anos, percebeu uma falha no sistema de freios enquanto trafegava por um trecho em descida. O micro-ônibus desceu desgovernado, bateu contra o muro de uma residência e acabou caindo da ponte diretamente na calha do rio.

Apesar da gravidade do impacto e do susto, não havia estudantes no veículo no momento do acidente. O motorista sofreu apenas ferimentos leves e foi socorrido para atendimento médico.