Um homem foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas no último sábado (3), no Sítio Cachoeira, em Teixeiras. Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu informações durante patrulhamento de que um cidadão havia comprado uma substância análoga à cocaína de um indivíduo.



Os militares foram até a residência do suspeito, que, conforme o registro policial, autorizou voluntariamente a entrada da equipe, na presença de uma testemunha.



Durante as buscas no imóvel, foram encontrados R$318,85 em dinheiro, cinco pedras de substância análoga à cocaína e quatro porções de substância análoga à maconha, além de uma balança de precisão e diversas sacolas utilizadas, segundo a PM, para o acondicionamento de drogas.



Também foram apreendidos dois aparelhos celulares e duas câmeras de videomonitoramento que estavam em funcionamento.



Diante dos materiais encontrados, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido.

Tags:

De | Droga | Drogas | es | Homem | Tráfico | tráfico de drogas