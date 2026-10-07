Uma motocicleta foi apreendida pela Polícia Militar após o condutor fugir de uma abordagem durante a Operação Grau Zero, na tarde de segunda-feira (5), em Conselheiro Lafaiete. Segundo a PM, o homem realizava manobras perigosas e cometia infrações de trânsito no Viaduto Duartina Nogueira. Durante as diligências, os militares encontraram uma bolsa com 45 papelotes de substância semelhante à cocaína, além de porções de substância semelhante à maconha e R$1.254 em dinheiro.



Os policiais deram ordem de parada ao motociclista, que não obedeceu. A equipe iniciou o acompanhamento do veículo, com apoio de outras guarnições, até o bairro São Sebastião.



Durante as buscas, os militares apreenderam uma bolsa contendo 45 papelotes de substância semelhante à cocaína, 10 tabletes, três buchas e um cigarro de substância semelhante à maconha. Também foram encontrados R$1.254 em dinheiro e um aparelho celular.





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