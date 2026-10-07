Um homem de 66 anos foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nesta quarta-feira (7), em Muriaé, investigado por estupro de vulnerável contra a própria neta, de 9 anos. Durante a apuração, a polícia também recebeu relatos de possíveis episódios de violência sexual envolvendo outras mulheres da família quando ainda eram crianças.



O mandado de prisão foi cumprido pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), no bairro Cardo de Melo. A investigação teve início após familiares da criança procurarem as autoridades e relatarem uma situação de natureza sexual envolvendo a vítima e o investigado.



Ao longo da apuração, foram colhidos depoimentos, realizada a escuta especializada da criança e reunidos outros elementos relacionados ao caso. Segundo a PCMG, também foram obtidos relatos de outras mulheres da família sobre possíveis episódios de violência sexual ocorridos em diferentes períodos e que teriam envolvido mais de uma geração.



Com base nos elementos reunidos, a Polícia Civil representou pela prisão do investigado. A medida foi deferida pelo Poder Judiciário. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.



Operação Ciclo Interrompido



Segundo a PCMG, o nome da operação faz referência ao objetivo de interromper um possível ciclo de violência sexual que, conforme os relatos obtidos durante a investigação, teria atingido diferentes gerações da família.



A Polícia Civil informou que não divulgará informações que possam permitir a identificação da criança, em razão da natureza dos fatos e para preservar sua identidade.

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