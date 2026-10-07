Estão abertas até o dia 16 de outubro as inscrições para a corrida e caminhada “Matias Rosa”, evento esportivo promovido pela Prefeitura de Matias Barbosa, por meio das Secretarias de Esportes e de Saúde, em alusão à campanha Outubro Rosa.

O evento será realizado no dia 24 de outubro e tem como objetivo incentivar a prática de atividades físicas, além de conscientizar sobre a importância da prevenção e dos cuidados com a saúde.

As inscrições podem ser feitas diretamente pelo WhatsApp no número (32) 99967-5320. A participação é aberta à comunidade, com preferência para as moradoras de Matias Barbosa, embora homens e residentes de outros municípios também possam se inscrever.

Os 200 primeiros inscritos garantem o kit do atleta. Para realizar o cadastro, é necessário apresentar documento de identidade e o cartão do SUS.

Percurso e Categorias

O evento contará com duas modalidades de percurso:

Corrida: Percurso de 7,5 km (idade mínima de 15 anos).

Caminhada: Percurso de 5 km (idade mínima de 14 anos). A largada será na Praça Cândido Moreira da Silva, no bairro Nossa Senhora da Penha (Banheirinho), com destino à localidade de Paciência, na zona rural.

Todo o trajeto estará sinalizado e contará com pontos de apoio e hidratação para os participantes.

O uso do número de peito é obrigatório durante toda a atividade.

Premiação e Programação

Na modalidade corrida, haverá entrega de troféus para as classificações de 1º ao 5º lugar, além de medalhas para os inscritos contemplados com o kit. Além das provas esportivas, a programação do “Matias Rosa” vai oferecer diversas ações de saúde e bem-estar, incluindo aulão de dança, espaço voltado ao autocuidado, estandes informativos, sorteio de brindes e praça de alimentação com food trucks.

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