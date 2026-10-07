Dois homens, de 53 e 54 anos foram presos numa ação conjunta entre as polícias Civil e Militar, nesta quarta-feira (7). A Operação “Pó da Estrada” deflagrada no município de Fervedouro, na Zona da Mata mineira, visava o cumprimento de mandados judiciais e combate ao crime organizado na região. Um terceiro homem foi preso com um tablete de maconha.

Com o homem de 53 anos, foram encontradas duas armas de fogo, enquanto o de 54 mantinha sob posse outras quatro pistolas e espingardas, além de diversas munições. A terceira prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um o suspeito mais jovem, flagrado com um tablete de maconha.

No total, a força-tarefa apreendeu sete armas de fogo. A operação contou com o empenho das equipes locais de Fervedouro e o apoio estratégico de unidades da Polícia Civil (PCMG) e Polícia Militar (PMMG) de Carangola e Divino, além do canil da equipe de Rondas Ostensivas com Cães (Rocca) do município de Muriaé.

FOTO: PCMG - Materiais apreendidos durante a operação

De acordo com o delegado responsável pela ação, Thales Borges Muniz, o trabalho integrado entre as corporações foi determinante para o êxito no cumprimento das determinações judiciais e para o recolhimento do armamento de circulação.

Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia técnica e para os procedimentos de polícia judiciária. Os três suspeitos foram conduzidos ao sistema prisional e seguem à disposição da Justiça. As investigações continuam com o objetivo de aprofundar as apurações e identificar possíveis outros envolvidos nos crimes.

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