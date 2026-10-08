A Polícia Militar apreendeu uma sacola com substância semelhante à cocaína, quatro frascos de substância análoga a loló, diversos pinos usados para acondicionar drogas e uma balança de precisão durante uma operação realizada na tarde dessa quarta-feira (7), no bairro Betânia, em Viçosa. Os materiais foram encontrados em um imóvel abandonado na Travessa Doutor Felicíssimo. Não houve prisão.



A ação foi realizada após uma denúncia recebida pelo telefone 190 e contou com equipes do Tático Móvel e do GEPMOR. Inicialmente, os militares fizeram buscas em uma residência indicada durante as diligências, mas nenhum material ilícito foi localizado.



Na sequência, informações repassadas por moradores apontaram que um imóvel abandonado na mesma via poderia estar sendo utilizado para armazenar entorpecentes. As equipes foram até o local e encontraram os materiais.



Segundo a Polícia Militar, durante a ocorrência não foram identificados elementos suficientes para relacionar os itens apreendidos ao morador que havia sido abordado inicialmente. Por isso, não houve prisão.



Os materiais foram apreendidos e encaminhados à autoridade competente para as providências legais.

Tags:

cocaína