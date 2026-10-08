Um homem, que não teve a idade informada, foi preso pela Polícia Militar em Viçosa com drogas e dinheiro na noite de quarta-feira (7). Militares da 10ª Companhia PM Independente faziam patrulhamento preventivo, pelas ruas do Bairro Nova Era, quando avistaram o suspeito.

Durante a ação, os militares visualizaram um veículo Chevrolet Onix, de cor preta, conduzido pelo homem, já conhecido no meio policial. Foi dada ordem de parada e na abordagem, os policiais localizaram R$ 3.058,00, além de cocaína e LSD acondicionados em diferentes recipientes.

O envolvido foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos, para as providências legais cabíveis. O caso vai ser investigado.









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