Um rapaz de 20 anos foi preso em flagrante pelo crime de intolerância religiosa. Ele é acusado de invadir a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e destruir uma imagem sacra do século XVIII, no centro de Resende Costa, no Campo das Vertentes.

O caso aconteceu na noite de quarta-feira (7). De acordo com os levantamentos policiais, o suspeito entrou no templo pela sacristia e chutou a imagem de Nossa Senhora do Rosário, que caiu e ficou danificada. A peça histórica tinha passado recentemente por restauração e faz parte do patrimônio cultural inventariado do município. Castiçais e ornamentações do andor das festividades locais também foram quebrados.

Testemunhas relataram que, durante a ação, o homem proferiu ofensas à fé católica e aos fiéis. Há também registros de que ele teria tentado invadir outro templo religioso na cidade na mesma noite.

Populares contiveram o jovem até a chegada da Polícia Militar. A Perícia Técnica da Polícia Civil realizou os levantamentos no local do crime.

Diante dos fatos e dos indícios de discriminação e preconceito, a Autoridade Policial enquadrou a conduta no artigo 20 da Lei nº 7.716/1989, lei de Crimes de Resultantes de Preconceito de Raça ou de Cor, que inclui intolerância religiosa.

Tags:

Igreja | Imagem | Nossa | Nossa Senhora | Patrimônio | Restauração | Senhora