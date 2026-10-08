A Polícia Militar prendeu quatro pessoas suspeitos de tráfico de drogas na Colônia de São Firmino, em Ewbank da Câmara. A prisão do grupo ocorreu nesta quarta (7), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência de um homem de 28 anos. O local é apontado como ponto de comércio de drogas.

Com apoio de um cão farejador, os militares localizaram de cinco pedras brutas e 11 pedras menores de crack, além de duas buchas de maconha. No local, também foram recolhidos uma balança de precisão, R$ 231 em dinheiro, três aparelhos celulares e uma câmera de monitoramento.

De acordo com a PM, o imóvel possuía um sistema de vigilância por vídeo instalado para monitorar e antecipar a chegada de viaturas na região.

Durante a diligência, dois jovens de 19 e 22 anos resistiram à abordagem e tentaram impedir o trabalho dos policiais. Ao final da ação, os três homens, de 19, 22 e 28 anos, e uma mulher de 21 anos foram presos em flagrante. Após passarem por atendimento médico, todos os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

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