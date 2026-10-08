Para reforçar as ações de conscientização, prevenção e cuidado com a saúde feminina, Matias Barbosa promove no sábado (17), um mutirão de coleta do exame preventivo.

Como forma de facilitar o acesso aos serviços de saúde, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município estarão abertas das 7h às 16h, para uma ação intensificada de coleta do exame preventivo, chamado Papanicolau.

De acordo com o executivo, a iniciativa foi pensada especialmente para atender as mulheres que trabalham durante a semana e encontram dificuldades para comparecer às unidades no horário comercial. O exame é fundamental para o acompanhamento da saúde feminina, pois permite identificar precocemente alterações no colo do útero.

Como Participar

O atendimento será feito exclusivamente mediante agendamento prévio. As moradoras devem procurar ou ligar antecipadamente para a UBS de sua referência para garantir o horário, nos telefones: UBS Centro: 3771-0114 / UBS Cedofeita: 3771-0125/ UBS Monte Alegre: 3771-0120/ UBS Maria Célia: 3771-0108 /UBS Nossa Senhora da Penha: 3771-0117 .

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