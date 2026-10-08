A Polícia Militar prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (8), um homem de 28 anos no bairro Santa Terezinha, em Muriaé, sob a suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. O suspeito havia ganhado repercussão dias antes ao publicar um vídeo nas redes sociais com afrontas à PM.

A ação teve início após denúncias sobre venda de drogas na região. Durante o monitoramento no local, os militares observaram o indivíduo em atitude suspeita, escondendo uma sacola plástica na vegetação perto do cruzamento das ruas Ubá e Juiz de Fora.

As equipes localizaram oito buchas de maconha e nove papelotes de cocaína. O homem foi preso em flagrante. Um aparelho celular também foi apreendido na residência do suspeito.

O homem e o material foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Em nota, a PM ressaltou que a prisão foi motivada exclusivamente pelas evidências do crime de tráfico de drogas e que a ação não possui relação com o vídeo gravado pelo suspeito.

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