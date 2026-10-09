Um motociclista de 23 anos foi preso em Conselheiro Lafaiete, nessa quinta-feira (8), após fugir de uma abordagem policial em alta velocidade, trafegar pela contramão e colidir contra um meio-fio no bairro Fonte Grande. Segundo a Polícia Militar, o homem resistiu à prisão e provocou ferimentos nas mãos de um dos militares durante a abordagem.

De acordo com a PM, a equipe Motopatrulha 61 realizava patrulhamento quando avistou uma motocicleta sem placa de identificação e sem retrovisores, ocupada por duas pessoas. Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e iniciou a fuga.

Durante o trajeto, a namorada do motociclista, que estava na garupa, caiu da moto. Conforme o registro policial, o condutor continuou a fuga sem parar para prestar socorro e trafegou pela contramão na região central e em áreas próximas, colocando pedestres em risco.

A perseguição terminou no bairro Fonte Grande, onde o motociclista perdeu o controle do veículo e bateu contra um meio-fio. Após a queda, ele resistiu fisicamente à abordagem e causou lesões nas duas mãos do soldado Arthur. Os militares utilizaram técnicas de imobilização para contê-lo.

Identificado pelas iniciais C.S.S., o homem foi encaminhado à Polícia Civil. Segundo a PM, ele foi preso por suspeitas de crimes como supressão de sinal identificador de veículo, direção perigosa, desobediência, resistência, omissão de socorro e abandono do local de acidente.

A motocicleta foi apreendida e levada a um pátio credenciado. A ocorrência também resultou na confecção de 12 autos de infração de trânsito, conforme a Polícia Militar.

O caso integra a Operação Grau Zero, voltada ao enfrentamento de irregularidades e condutas perigosas no trânsito.

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