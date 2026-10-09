Um homem de 37 anos foi hospitalizado após um incêndio atingir sua residência em Barbacena, na tarde dessa quinta-feira (8). Segundo relatos de testemunhas e moradores, o fogo teria sido provocado por dois suspeitos em represália a uma briga anterior. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional de Barbacena, onde permaneceu sob cuidados médicos devido a lesões na cabeça.

acordo com as informações repassadas à Polícia Militar, o homem teria se envolvido em um desentendimento com outro indivíduo, ainda não identificado, supostamente motivado pelo uso de drogas. Durante a briga, a vítima teria ateado fogo em uma motocicleta pertencente ao outro envolvido.



Ainda conforme os relatos, o proprietário da motocicleta e um segundo suspeito teriam ido até a residência do homem e incendiado o imóvel. Depois, os dois fugiram.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 14h para apoiar a Guarda Municipal. O Corpo de Bombeiros combateu as chamas e prestou socorro à vítima. A perícia técnica também esteve no local.



A Guarda Municipal providenciou a remoção da motocicleta incendiada. A Polícia Militar realizou buscas nas imediações, mas os suspeitos não foram localizados.

A ocorrência foi registrada para as providências de polícia judiciária.

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