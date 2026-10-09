Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de três homens e na apreensão de drogas na quinta-feira (8), no Bairro Nova Cidade em Barbacena. A intervenção ocorreu após a corporação receber denúncias anônimas apontando a prática contínua do comércio ilegal de drogas na região.

De acordo com a PM, os policiais realizavam uma operação quando um rapaz de 19 anos tentou fugir ao perceber a presença policial.

Na tentativa de se desvencilhar dos ilícitos, o suspeito buscou esconder uma bolsa no forro danificado do teto de um dos quartos. No momento da abordagem dentro do cômodo, outros dois homens, de 18 e 34 anos, também foram localizados.

Com eles foram apreendidos 32 buchas de substância análoga à maconha; uma balança digital de precisão; embalagens plásticas tipo "sacolé", comumente utilizadas no fracionamento e preparo do material para venda.

A operação ganhou reforço com o apoio da equipe ROCCA e do cão de faro Kovid. Varreduras complementares na estrutura do teto permitiram que o cão identificasse mais 5 buchas da mesma substância ocultas em outro ponto do forro, elevando o total apreendido para 37 buchas de maconha.

Diante dos fatos, os três envolvidos receberam voz de prisão em flagrante e foram levados para a delegacia.

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