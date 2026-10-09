Um jovem de 25 anos foi preso e com eles estavam mais de duas mil porções de entorpecentes no bairro Santa Terezinha, em Muriaé. A intervenção da PM, ocorreu na Rua Bicas, impulsionada por denúncias anônimas que indicavam a utilização de um terreno baldio, adjacente a uma residência, como ponto de depósito e ocultação de substâncias ilícitas.

Ao inspecionarem o local apontado, as equipes policiais localizaram uma mochila recheada de material entorpecente e insumos para o comércio ilegal. Ao todo, foram contabilizadas 1.948 porções de drogas. Era 1.205 buchas de maconha; 689 papelotes de cocaína; 51 pedras de crack; 3 porções adicionais de cocaína e uma balança de precisão.

Durante as diligências no local, o suspeito de 25 anos foi abordado e preso em flagrante. De acordo com o registro da ocorrência, o homem já possuía condenação anterior por tráfico de drogas e, no momento da prisão, cumpria pena sob o regime de prisão domiciliar.

O autor e todo o material apreendido foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.

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