As quatro vítimas com ferimentos graves estavam no Corolla. Elas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), assim como as demais pessoas envolvidas. O condutor do Corolla, de 36 anos, foi levado ao Hospital de São João Nepomuceno. As outras vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS), em Juiz de Fora.

Entre os ocupantes do Corolla estavam quatro mulheres, com idades entre 19 e 56 anos, além do motorista. O condutor do Fiesta era um homem de 67 anos. No Tracker, estavam três mulheres, com idades entre 11 e 70 anos; a motorista tinha 45 anos.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, os motoristas do Fiesta e do Tracker fizeram o teste do bafômetro, com resultado de 0,00 mg/L para ambos. O condutor do Corolla estava inconsciente, e não foi possível realizar o teste.

A perícia compareceu ao local para realizar os trabalhos técnicos. O Corolla foi removido por não estar devidamente licenciado, e o Fiesta foi retirado por não haver responsável para ficar com o veículo. O Tracker foi liberado para a proprietária.

Durante o atendimento, policiais de Rochedo de Minas fizeram o controle do tráfego na rodovia.

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