Termina nesta quarta-feira (14) o prazo final para os contribuintes de Ubá garantirem 5% de desconto no IPTU 2026. A oportunidade, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 7.833, vale tanto para quem ainda não realizou nenhum pagamento quanto para quem já quitou as primeiras parcelas do ano.

Para quem ainda não pagou o tributo, é possível quitar a cota única integralmente com o abatimento de 5%. Já para os contribuintes que optaram pelo parcelamento e estão com as três primeiras parcelas em dia, o decreto permite antecipar a 4ª, 5ª e 6ª parcelas em uma única guia, também garantindo o desconto de 5% sobre esse valor. Caso haja parcelas anteriores vencidas, o contribuinte precisa regularizar os débitos e os encargos legais antes de solicitar a antecipação.

Como emitir a guia

As guias podem ser emitidas pela internet, diretamente no portal oficial da Prefeitura de Ubá, ou presencialmente no setor de Atendimento ao Contribuinte, localizado no Centro Administrativo, que funciona das 12h15 às 17h30.

O texto do decreto também resguarda os direitos dos moradores com pedidos de isenção ou remissão protocolados em razão das enchentes deste ano.

Se o requerimento ainda estiver sob análise e vier a ser indeferido, o desconto original será preservado, 15% para solicitações feitas até 11 de maio e 10% para as apresentadas até 15 de julho , contanto que a quitação seja feita em até 30 dias após a notificação oficial da decisão.

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