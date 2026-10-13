Um trágico acidente de trânsito tirou a vida de um motociclista na noite do último domingo (11). A colisão ocorreu por volta das 20h50 na rodovia MG-101, no trevo que dá acesso ao município de Santa Margarida, na Zona da Mata.

Segundo informações registradas, a vítima trafegava pela rodovia quando foi surpreendida com um boi no meio da pista, não conseguindo evitar a colisão frontal com o animal.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado imediatamente para socorrer o condutor. De acordo com os socorristas, o impacto provocou múltiplos traumas no motociclista, incluindo graves lesões na região da face e intenso sangramento nas vias aéreas.

Quando a equipe de resgate chegou ao local, o homem já se encontrava em parada cardiorrespiratória. Os profissionais realizaram manobras intensas de reanimação no intuito de reverter o quadro, porém a vítima não resistiu e o óbito foi constatado no local do acidente.

O trânsito no trecho demandou atenção dos motoristas durante o atendimento da ocorrência. As circunstâncias do acidente e a identificação dos responsáveis pelo animal na pista deverão ser apuradas pelas autoridades competente

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