Dois jovens ficaram gravemente feridos na noite do último sábado(10), após uma violenta colisão entre duas motocicletas na Rua Santo Antônio, em Visconde do Rio Branco. O acidente, registrado por volta das 22h25, mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para prestar socorro imediato no local.

Os dois condutores sofreram Traumatismo Cranioencefálico (TCE) e estavam desorientados. As vítimas foram estabilizadas e encaminhadas ao Hospital São João Batista, no próprio município, para os exames iniciais e contenção dos quadros clínicos mais urgentes.

Devido à severidade e complexidade das lesões, as vítimas foram levadas para o Hospital Santa Isabel, unidade de referência localizada no município vizinho de Ubá.

A equipe médica detalhou que um dos feridos, um homem de 28 anos, deu entrada na unidade hospitalar apresentando fraturas na região da face e sinais clínicos característicos de fratura na base do crânio. O outro envolvido, um jovem de 24 anos, sofreu múltiplas fraturas no rosto e no corpo.

As causas da colisão e as circunstâncias do acidente vão ser apuradas.

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