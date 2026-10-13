A Polícia Militar intensificou as buscas para localizar o principal suspeito de assassinar um jovem de 25 anos durante uma festa no Chacreamento Vista Alegre, na zona rural de Congonhas. O crime aconteceu na madrugada do feriado de 12 de outubro, após uma discussão evoluir para uma briga generalizada no sítio onde ocorria o evento.

Durante o confronto, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo. O jovem chegou a ser socorrido e levado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.

A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local para colher evidências e realizar os procedimentos de praxe que ajudarão a reconstituir a dinâmica dos fatos. Com base em depoimentos de testemunhas e levantamentos de campo, os militares conseguiram identificar o autor dos disparos e apuram a participação de outros envolvidos na confusão.

Denúncias pelo 181

As investigações ganharam um novo impulso após denúncia anônima, que reforçou as informações obtidas pelas equipes policiais. A Polícia Militar segue com diligências contínuas em toda a região para prender os suspeitos e esclarecer a motivação do crime.

Informações que ajudem nas buscas podem ser repassadas anonimamente pelo Disque Denúncia 181 ou pelo telefone 190.

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