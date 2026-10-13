Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite do último domingo (11), no Bairro Cascalho, em Santa Cruz de Minas. Segundo a Polícia Militar, foram apreendidas 22 pedras e uma porção maior de substância semelhante ao crack, além de 21 buchas de substância semelhante à maconha.



A abordagem ocorreu por volta das 20h30, durante uma ação de combate ao tráfico de drogas. As equipes do Tático Móvel chegaram até o suspeito após receberem denúncias anônimas sobre a comercialização de entorpecentes na região.



O jovem foi conduzido, junto com os materiais apreendidos, à Delegacia de Plantão da Polícia Civil, em São João del-Rei.

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