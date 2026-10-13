Um homem de 33 anos foi preso após agredir a companheira, de 26 anos, com um pedaço de madeira na cabeça, na manhã de segunda-feira (12), no Bairro Monte Mário, em Barbacena. Durante o atendimento à ocorrência de violência doméstica, a Polícia Militar encontrou quatro pedras de substância semelhante ao crack na área externa da residência. Um segundo homem, também de 33 anos, foi preso por desacatar os militares.



Segundo a Polícia Militar, o primeiro homem apresentou comportamento agressivo durante a intervenção e precisou ser contido e algemado. As pedras de substância semelhante ao crack e um aparelho celular foram apreendidos.



A vítima foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento médico. Os dois homens foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

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