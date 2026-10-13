O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou o prefeito de Rio Preto, na Zona da Mata, por supostamente deixar de fornecer, sem justificativa, documentos solicitados para investigar possíveis irregularidades na contratação de monitores escolares pelo município. A denúncia foi apresentada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e aponta possível prática de crime previsto na Lei Federal nº 7.347/1985.



Segundo o MPMG, a investigação começou após uma representação apontar possíveis irregularidades no Edital de Credenciamento nº 001/2023, utilizado para a contratação dos profissionais. Para apurar o caso, a Promotoria de Justiça de Rio Preto instaurou um inquérito civil e solicitou a íntegra do Processo Administrativo nº 031/2023.



De acordo com a denúncia, foram enviados diversos ofícios ao longo da apuração. A última requisição foi entregue pessoalmente ao prefeito em março de 2026 e alertava sobre a possibilidade de responsabilização criminal em caso de descumprimento.



O Ministério Público afirma que, mesmo após as solicitações e o fim dos prazos estabelecidos, a documentação não foi encaminhada integralmente. Apenas em julho de 2026, segundo o órgão, o município enviou parte dos documentos, considerada insuficiente para atender à requisição.



A denúncia foi apresentada pela Procuradoria de Justiça Especializada em Ações de Competência Originária Criminal (PCO). O caso tramita no TJMG em razão do foro por prerrogativa de função do prefeito.



O MPMG pede que a denúncia seja recebida pela Justiça e que o prefeito seja condenado conforme a legislação aplicável. A apresentação da denúncia não representa, por si só, uma condenação.

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