Um caminhoneiro de 41 anos morreu na noite dessa terça-feira(13), por volta das 21h, no pátio de um posto de combustíveis localizado no km 804 da BR-116, em Além Paraíba, na Zona da Mata mineira.

De acordo com relatos de testemunhas, o motorista havia estacionado a carreta e fazia uma refeição no interior do veículo quando se debruçou sobre o painel. Ao perceberem a situação, pessoas que estavam no local entraram na cabine e notaram que ele apresentava dificuldade para respirar e estava com a face arroxeada.

Equipes de socorro da concessionária responsável pela rodovia foram acionadas e realizaram manobras de reanimação, mas o caminhoneiro não resistiu e morreu no local.

A principal suspeita é de que o motorista tenha se engasgado durante a refeição. A causa da morte, no entanto, deverá ser esclarecida pelas autoridades competentes.

Natural de Carazinho, no Rio Grande do Sul, o caminhoneiro seguia do Rio de Janeiro com destino à Bahia. A carreta estava carregada com produtos frigoríficos.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada, e o corpo foi encaminhado ao hospital de Leopoldina, também na Zona da Mata mineira.