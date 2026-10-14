Uma mulher de 29 anos foi presa suspeita de atropelar intencionalmente sete pessoas em uma praça pública de Além Paraíba, na Zona da Mata, no sábado (10). Segundo a Polícia Militar, ela dirigia um Fiat Palio sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), após uma discussão com o companheiro, de 34 anos. O homem também foi preso em flagrante por ter permitido que uma pessoa não habilitada conduzisse o veículo.

De acordo com a PM, o desentendimento ocorreu na Rua Celso Faria, no bairro Bela Vista. Após o companheiro sair do carro, a mulher teria avançado com o veículo em direção à praça, onde as vítimas estavam sentadas. Em seguida, ela fugiu a pé sem prestar socorro.

As sete vítimas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital São Salvador. Entre elas, estão um homem de 37 anos, adolescentes de 16, 17 e 24 anos e duas crianças, de quatro anos e de poucos meses de vida.

A mulher informou à polícia que havia ingerido duas latas de cerveja horas antes do ocorrido, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro, segundo a corporação.

Os dois envolvidos foram localizados e presos pelas equipes policiais.

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