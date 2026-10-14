Um homem de 70 anos foi encontrado morto dentro de casa na noite dessa terça-feira (13) em Matias Barbosa, com múltiplos ferimentos compatíveis com golpes de foice, em uma ocorrência investigada como roubo seguido de morte. O celular da vítima também desapareceu. Segundo a Polícia Militar, o suspeito, de 43 anos, foi identificado durante as diligências, mas não havia sido preso até o registro da ocorrência.

Familiares relataram aos militares o desaparecimento do aparelho celular. Durante as buscas, denúncias levaram as equipes até o homem, que já era conhecido pelos policiais e possuía registros anteriores relacionados a crimes contra o patrimônio.

Conforme a PM, o suspeito negou participação no crime, mas afirmou ter estado em frente à residência. Ele disse que não entrou no imóvel.

A coleta de imagens de câmeras de segurança próximas foi dificultada pelo horário. Segundo informações da perícia, o crime teria ocorrido aproximadamente 48 horas antes de o corpo ser encontrado.

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