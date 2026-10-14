Moradores de Arantina, denunciaram à Polícia Militar o uso indevido de seus CPFs para a aquisição e retirada de medicamentos em uma farmácia no Centro da cidade. A ocorrência de suspeita de estelionato foi registrada na manhã dessa terça-feira (13).



Segundo informações da PM, as vítimas descobriram os registros após receberem notificações e consultarem informações disponíveis no aplicativo SUS Digital. Elas afirmaram não ter solicitado nem autorizado o uso de seus dados pessoais e relataram que alguns dos medicamentos registrados não correspondiam às suas condições de saúde.



Os envolvidos foram orientados a preservar as evidências digitais para apresentação às autoridades competentes. A ocorrência foi registrada para as providências de polícia judiciária.