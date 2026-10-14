Uma mulher de 40 anos ficou ferida após ser atacada com uma faca e um pedaço de madeira dentro de casa, no distrito de São Domingos, em Santo Antônio do Aventureiro, no último domingo (11). Segundo a Polícia Militar, a agressão teria sido motivada por um desentendimento financeiro.

A suspeita, de 28 anos, teria invadido a residência e atingido a vítima, provocando perfurações na mão esquerda e na panturrilha direita, além de escoriações leves pelo corpo.

A mulher ferida foi socorrida e encaminhada ao hospital de Além Paraíba, onde permaneceu em observação.

Após a agressão, a suspeita fugiu de motocicleta em direção a Leopoldina e não havia sido localizada até o encerramento das diligências. A Polícia Militar apreendeu a faca de aproximadamente 15 centímetros, com cabo prateado, que teria sido utilizada no ataque e deixada na casa de uma testemunha.

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