Acontece em Barroso, no Campo das Vertentes, a Fest’Arte 2026. Entre quinta-feira (15) e domingo (18), a Praça do Forninho recebe uma maratona de atividades inteiramente gratuitas, reunindo shows musicais, artes cênicas, feira de artesanato, oficinas e debates sobre patrimônio e economia criativa.

Criado em 1998, o festival chega à sua edição de 2026 reafirmando o compromisso com a valorização das manifestações populares e o fortalecimento do turismo cultural. O evento conta com o patrocínio da CSN Cimentos, por meio da Lei Descentra Cultura Minas Gerais, e com a produção da Mbyá.

Gastronomia e Tradições Populares

A diversidade cultural é o fio condutor da programação. Além de apresentações teatrais com acessibilidade e interpretação em Libras, o espaço conta com rodas de Congado, Moçambique e Capoeira.

A gastronomia mineira ganha destaque na Cozinha Show, comandada pelo chef Almir Júnior, que preparará o tradicional prato Chico Paio. A estrutura do evento abriga também uma feira de economia criativa com artesãos da região e rodas de conversa voltadas ao desenvolvimento cultural sustentável.

Programação Completa do Fest’Arte 2026

Quinta-feira (15/10)

14h00 – Seminário "Cultura, o maior patrimônio de um povo" (OAB Barroso)

18h30 – Intervenção Circense: Banana Caturra

19h30 – Espetáculo Infantil: Moana

Sexta-feira (16/10)

16h00 – Show musical com Gabrielly Yorrany

18h00 – Apresentação de Capoeira Pais e Filhos

19h00 – Teatro de Rua: Raimunda & Raimuncita

20h00 – Show musical com UAI Barão

Sábado (17/10)

11h00 – Cortejo de Congada e Moçambique N. Sra. do Rosário

13h00 – Roda de Conversa sobre Economia Criativa

17h00 – Cozinha Show: Preparo do prato Chico Paio

20h00 – Apresentação: Tangos e Boleros

Domingo (18/10)

11h30 – Apresentação da Banda de Música Municipal

13h00 – Roda de Conversa (com intérprete de Libras)

18h00 – Intervenção Cultural: Causos pra Rastapé

19h00 – Encontro de Violeiros (Encerramento)