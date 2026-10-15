Acontece em Barroso, no Campo das Vertentes, a Fest’Arte 2026. Entre quinta-feira (15) e domingo (18), a Praça do Forninho recebe uma maratona de atividades inteiramente gratuitas, reunindo shows musicais, artes cênicas, feira de artesanato, oficinas e debates sobre patrimônio e economia criativa.
Criado em 1998, o festival chega à sua edição de 2026 reafirmando o compromisso com a valorização das manifestações populares e o fortalecimento do turismo cultural. O evento conta com o patrocínio da CSN Cimentos, por meio da Lei Descentra Cultura Minas Gerais, e com a produção da Mbyá.
Gastronomia e Tradições Populares
A diversidade cultural é o fio condutor da programação. Além de apresentações teatrais com acessibilidade e interpretação em Libras, o espaço conta com rodas de Congado, Moçambique e Capoeira.
A gastronomia mineira ganha destaque na Cozinha Show, comandada pelo chef Almir Júnior, que preparará o tradicional prato Chico Paio. A estrutura do evento abriga também uma feira de economia criativa com artesãos da região e rodas de conversa voltadas ao desenvolvimento cultural sustentável.
Programação Completa do Fest’Arte 2026
Quinta-feira (15/10)
14h00 – Seminário "Cultura, o maior patrimônio de um povo" (OAB Barroso)
18h30 – Intervenção Circense: Banana Caturra
19h30 – Espetáculo Infantil: Moana
Sexta-feira (16/10)
16h00 – Show musical com Gabrielly Yorrany
18h00 – Apresentação de Capoeira Pais e Filhos
19h00 – Teatro de Rua: Raimunda & Raimuncita
20h00 – Show musical com UAI Barão
Sábado (17/10)
11h00 – Cortejo de Congada e Moçambique N. Sra. do Rosário
13h00 – Roda de Conversa sobre Economia Criativa
17h00 – Cozinha Show: Preparo do prato Chico Paio
20h00 – Apresentação: Tangos e Boleros
Domingo (18/10)
11h30 – Apresentação da Banda de Música Municipal
13h00 – Roda de Conversa (com intérprete de Libras)
18h00 – Intervenção Cultural: Causos pra Rastapé
19h00 – Encontro de Violeiros (Encerramento)