Um homem de 35 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde de quarta-feira (14), em Santos Dumont, durante uma intervenção motivada por informações do Disque Denúncia Unificado (DDU 181).

De acordo com o registro da 13ª Região de Polícia Militar, a guarnição realizava patrulhamento preventivo para apurar as denúncias recebidas quando localizou o suspeito. Ao notar a aproximação dos militares, o homem tentou fugir a pé, mas foi rapidamente contido e algemado pela equipe.

Buscas e apreensões

Com a autorização do abordado e dos demais moradores do imóvel, os policiais entraram na residência e realizaram uma varredura acompanhada por testemunhas. No quarto do suspeito, no bolso de uma blusa, foram apreendidos 13 pedras de crack, uma porção de material semelhante à cocaína e cinco porções de substância parecida com maconha, além de 28 pinos plásticos do tipo Eppendorf, 88 sacolés plásticos para fracionamento e uma lâmina de barbear. Na ocorrência, os militares encontraram ainda R$ 230,00 em dinheiro e um celular.

Durante a abordagem e entrevista, o homem confessou ser o proprietário de todo o material ilícito encontrado. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para atendimento médico de praxe, sendo apresentado em seguida à Delegacia de Polícia Civil.

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