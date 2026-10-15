Um homem de 27 anos e a irmã dele, de 23, foram presos em flagrante no início da tarde de quarta-feira (14), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no bairro Santo Antônio, em Barbacena. A ação foi realizada pela Polícia Militar por volta das 13h.

De acordo com o registro policial, ao notar a chegada da equipe na área externa do imóvel, o homem tentou impedir a entrada dos militares e a leitura da ordem judicial. Durante o tumulto, ele também teria instigado a irmã a confrontar a guarnição. Com o reforço do apoio policial, os suspeitos foram contidos.

Durante as varreduras na residência e com auxílio de um cão farejador, foram encontrados 15 pedras de substância análoga ao crack, um pote contendo pó semelhante à cocaína e outras três porções do mesmo material, dois simulacros de arma de fogo, duas facas com resíduos de drogas, uma máquina de cartão de crédito e uma câmera de vigilância, assim como R$ 108,00 em espécie e dois celulares.

Os irmãos receberam voz de prisão pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e resistência. Conforme o protocolo, ambos foram encaminhados para atendimento médico hospitalar antes de serem apresentados à Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Barbacena para as demais providências legais.

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