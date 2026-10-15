O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) apresentou uma denúncia formal ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) contra o prefeito de Rio Preto, Antônio Marcio Vieira.

O gestor do município da Zona da Mata é acusado de omitir e atrasar injustificadamente o envio de documentações essenciais a um inquérito que apura suspeitas de irregularidades em contratados na área da educação pública. A recusa no fornecimento dos arquivos paralisou as apurações da Promotoria de Justiça local.

Entenda o caso

A investigação teve início após a Promotoria de Justiça de Rio Preto receber uma representação que apontava possíveis atos ilícitos no Edital de Credenciamento nº 001/2023, mecanismo utilizado pelo executivo municipal para selecionar e contratar monitores escolares na cidade.

Para averiguar a veracidade das suspeitas, o Ministério Público abriu um inquérito civil e requisitou à Prefeitura de Rio Preto o envio integral do Processo Administrativo para a fiscalização dos contratos.

Segundo apuração do MPMG, diversos ofícios foram encaminhados à gestão municipal solicitando os documentos, sem obtenção da totalidade do material.

Em março deste ano, uma nova requisição foi entregue diretamente ao prefeito, com alerta expresso sobre a possibilidade de responsabilização na esfera penal caso persistisse no descumprimento. Meses após o vencimento do prazo final, o município remeteu apenas uma fração do processo administrativo, volume classificado pela promotoria como insuficiente para o prosseguimento das diligências.

Enquadramento legal e penalidades

Com o inquérito travado por falta dos dados requisitados, a Procuradoria do MPMG ofereceu a denúncia diretamente ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, competente para processar e julgar chefes do Executivo municipal em razão da prerrogativa de função (foro privilegiado).

A conduta imputada ao prefeito Antônio Marcio Vieira foi enquadrada na Lei Federal que tipifica como crime a recusa, omissão ou o retardamento injustificado de dados técnicos indispensáveis requisitados pelo Ministério Público para a instrução de inquéritos civis.

A denúncia aguarda apreciação pelo plenário do TJMG, que decidirá pelo aceite ou rejeição da peça acusatória. Até a deliberação dos desembargadores, o prefeito não é considerado réu nem possui condenação criminal.

Outro lado

A Acessa.com buscou contato com a Prefeitura de Rio Preto para obter um posicionamento do prefeito Antônio Marcio Vieira sobre o oferecimento da denúncia, contudo não obteve resposta até a publicação da reportagem.

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