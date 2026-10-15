Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuam na manhã desta quinta-feira (15) em um grave acidente registrado na entrada do município de Maripá de Minas, na Zona da Mata mineira. A ocorrência envolve o soterramento de três pessoas. Duas vítimas de 24 e 54 anos morreram no local. Um terceiro trabalhador foi socorrido com vida.

Segundo informações preliminares apuradas junto às autoridades locais, os três operários trabalhavam na escavação na base de um barranco, nas proximidades de um posto de combustíveis, quando foram surpreendidos por um deslizamento de terra que cobriu a área.

Diante da gravidade da situação e do risco aos trabalhadores, uma grande operação de resgate foi acionada. O helicóptero do Samu foi mobilizado e deslocado para a região para agilizar o socorro às vítimas. Pelo menos duas viaturas de resgate do Corpo de Bombeiros atuam no local para realizar o salvamento.

Até o momento, a ocorrência segue em andamento. As causas do desabamento do barranco serão apuradas pelas autoridades competentes.







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