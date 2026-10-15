Dois homens, de 42 e 52 anos, foram presos nessa quarta-feira (14) em Leopoldina, na Zona da Mata mineira, durante uma ação conjunta das polícias Civil de Minas Gerais, Civil do Rio de Janeiro e Militar de Minas Gerais. Eles eram procurados pela Justiça fluminense em investigações relacionadas a suspeitas de extorsão e estelionato.

A abordagem ocorreu na região do bairro Três Cruzes, durante a fiscalização de um veículo com três ocupantes. Após consulta aos sistemas policiais, as equipes identificaram dois mandados de prisão preventiva em aberto contra os homens.

As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Volta Redonda (RJ). Os dois foram encaminhados a uma unidade policial para as providências legais.

Durante a abordagem, foram apreendidos R$ 4.652 em dinheiro, celulares, cartões bancários, documentos e outros objetos. Segundo as polícias, os materiais serão analisados para verificar se têm relação com os crimes investigados.

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