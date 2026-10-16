Duas pessoas morreram em um grave acidente envolvendo um carro, um caminhão e uma caminhonete na tarde dessa quinta-feira (15), na MGC-120, na altura do km 654, em Visconde do Rio Branco. O motorista e um passageiro de um Chevrolet Corsa morreram no local. O condutor da Ford F-350 ficou ferido e foi encaminhado ao hospital.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o Corsa seguia no sentido de Visconde do Rio Branco para São Geraldo quando, em uma curva com a pista molhada pela chuva, teria aquaplanado, perdido o controle e invadido a contramão.

O carro atingiu a lateral de um caminhão Mercedes-Benz 709 e começou a girar na pista. Durante o movimento, um dos passageiros foi ejetado. Na sequência, o Corsa bateu de frente com uma Ford F-350 que trafegava no sentido contrário, logo atrás do caminhão.

O motorista da caminhonete sofreu ferimentos aparentemente leves e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital São João Batista. O condutor do caminhão não se feriu.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e realizou os procedimentos necessários. Após a liberação, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML).

Os motoristas sobreviventes fizeram testes de alcoolemia, que não apontaram presença de álcool. Durante a fiscalização, também foram identificadas irregularidades administrativas relacionadas ao licenciamento de veículos e à habilitação dos condutores. As medidas legais cabíveis foram adotadas.

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