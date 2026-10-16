Um caminhão carregado com frango bateu em um barranco e teve parte da carga tombada sobre a pista na manhã de quinta-feira (15), na LMG-850, na altura do km 1, em Ubá, na Zona da Mata mineira. Um passageiro sofreu ferimentos inicialmente considerados leves e foi encaminhado ao Hospital Santa Isabel.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista relatou ter ouvido um forte estalo na direção do caminhão antes de perder o controle do veículo e atingir o barranco às margens da rodovia.

Equipes fizeram contato com a Vigilância Sanitária e o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), mas os órgãos informaram que não compareceriam ao local. A perícia técnica também comunicou que não iria à ocorrência.

Até a última atualização, o trânsito seguia com atenção no trecho, enquanto as equipes aguardavam a remoção do caminhão e a definição da destinação da carga.

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