Um homem de 43 anos foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após cair com o carro em um rio na zona rural de Miradouro, na região da Ponte do Pai Inácio, na noite dessa quinta-feira (15).

Segundo as informações do atendimento, o homem conseguiu sair do rio por meios próprios e acionou o socorro. Ele relatava dor na região temporal da cabeça e não apresentava sinais de fratura.

Após receber os primeiros atendimentos no local, o motorista foi encaminhado ao Pronto Atendimento de Miradouro.

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