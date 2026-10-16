Na manhã desta sexta-feira (16), a Polícia Militar prendeu um homem de 44 anos e recuperou uma motocicleta furtada no bairro São Cristóvão, em Muriaé. A ação ocorreu após denúncias de que o veículo circulava sem placa pela Rua Carlos Dias Góes.

Na abordagem, os militares constataram que a moto estava com a ignição danificada e era ligada por um objeto metálico improvisado. A placa estava quebrada, e parte dela foi achada no bolso do condutor. No sistema policial, confirmou-se que o veículo havia sido furtado no dia 13 de outubro, no bairro Dornelas.

O suspeito alegou ter recebido a moto de um desconhecido, mas foi preso e levado à Delegacia de Polícia Civil. O veículo foi removido ao pátio credenciado para devolução ao proprietário.

FOTO: PMMG - Veículo produto de furto foi recuperado pela PM

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