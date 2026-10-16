Polícia Militar realizou mais uma etapa da Operação Grau Zero, nesta sexta-feira (16), em Conselheiro Lafaiete, intensificando a fiscalização de motocicletas para coibir infrações e práticas perigosas no trânsito.

Durante a ação, a equipe de Motopatrulha da 61ª Companhia fiscalizou nove motocicletas, resultando na aplicação de dez Autos de Infração de Trânsito e na remoção de dois veículos.

Uma das motos apreendidas estava com a placa levantada, descarga livre e sem os retrovisores. A outra, também em situação irregular, era utilizada para serviço de motofrete.

A PM informou que a operação vai continuar de forma permanente no município para combater alterações veiculares proibidas e garantir a segurança de motoristas e pedestres na cidade.

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