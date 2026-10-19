Uma casa foi destruída por um incêndio na madrugada desta segunda-feira (19), em uma propriedade rural de Bicas, na Zona da Mata mineira. Não havia moradores no imóvel no momento da ocorrência, e nenhuma vítima foi encontrada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caseiro da propriedade avistou as chamas na sala da residência e acionou a corporação. Quando os militares chegaram, a edificação, construída predominantemente em madeira, já estava completamente tomada pelo fogo.

O combate às chamas foi realizado com duas linhas de ataque e aproximadamente 4.500 litros de água. Após a extinção do incêndio, os bombeiros fizeram o rescaldo e vistoriaram todos os cômodos para verificar se havia vítimas.

A causa do incêndio não foi determinada. Conforme relato do proprietário aos bombeiros, há suspeita de que um curto-circuito em um freezer que permanecia ligado à rede elétrica tenha provocado as chamas.