O corpo de um adolescente de 14 anos que se afogou no Rio Grande foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na manhã desse domingo (18), na zona rural de Nazareno, no Campo das Vertentes. O jovem havia desaparecido na tarde de sábado (17), enquanto pescava em um local conhecido como Cafota.

Segundo os bombeiros, a equipe esteve no local na noite de sábado para reunir informações e mapear a área. As buscas foram retomadas na manhã de domingo, com o uso de equipamentos autônomos de mergulho. Após algumas horas, os militares localizaram o corpo em uma área de remanso, a aproximadamente 70 metros do ponto do afogamento e sete metros de profundidade.

De acordo com as informações apuradas, o adolescente estava na margem do curso d’água com um amigo quando entrou na água. Ele teria escorregado e submergido, sem conseguir voltar à superfície.

O sargento Dias, chefe da equipe de mergulho, informou que as informações reunidas pelos militares e a ajuda de pescadores locais contribuíram para delimitar a área de buscas. A correnteza moderada e a boa visibilidade também favoreceram a operação.

Após o resgate, o serviço funerário foi acionado para encaminhar o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de São João del-Rei.

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