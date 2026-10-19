Três homens foram presos e drogas foram apreendidas durante uma ação da Polícia Militar no sábado (17), após uma perseguição que começou em Conselheiro Lafaiete e terminou em Ressaquinha, na Zona da Mata mineira. Segundo a PM, os suspeitos estariam envolvidos no transporte de entorpecentes para abastecer um ponto de tráfico no bairro São João, em Conselheiro Lafaiete.

A ocorrência começou após os militares receberem informações de que um homem estaria vendendo e armazenando drogas em casa e de que um veículo chegaria ao local para entregar uma quantidade significativa de entorpecentes.

Com a aproximação das equipes, o homem correu para dentro da residência, onde foi contido. O motorista de um Hyundai HB20 preto fugiu em direção a Barbacena, dando início a uma operação de cerco e bloqueio, com apoio de militares de outra unidade.

O carro foi interceptado em Ressaquinha. Os dois ocupantes tentaram fugir por uma área de mata, mas foram alcançados. Conforme a Polícia Militar, ambos resistiram à abordagem e, depois, indicaram onde haviam dispensado as drogas durante a fuga.

No local indicado, os policiais encontraram uma barra de cocaína, duas grandes porções de maconha, uma bucha da mesma substância e cinco frascos de lança-perfume. Um celular também foi apreendido.

Na residência abordada em Conselheiro Lafaiete, os militares localizaram outra porção de substância semelhante à maconha, com o auxílio da cadela de faro Nix.

Os três homens foram encaminhados à autoridade policial para as providências cabíveis. O veículo utilizado no transporte das drogas foi apreendido e levado a um pátio credenciado.

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