Um trágico acidente marcou o início da tarde do último domingo (18), em Divino. Um motociclista de 33 anos perdeu a vida após uma colisão frontal com um caminhão na rodovia BR-116, na altura do km 634. A vítima fatal fazia aniversário no dia do acidente.

De acordo com as informações registradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Muriaé, por volta das 12h30, o condutor da motocicleta, natural de Orizânia/MG, invadiu a pista contrária e colidiu de frente contra o caminhão. O veículo de carga vinha da Região Nordeste transportando uma carga de frutas com destino a Teresópolis, no Rio de Janeiro.

Com a força do impacto, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A perícia técnica da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Muriaé esteve no trecho para realizar os levantamentos de praxe que vão apurar as causas da colisão. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Muriaé.

Durante os trabalhos de resgate e perícia, o trânsito no local permaneceu lento, operando em meia pista no sistema "pare e siga" com orientação da concessionária EcoRioMinas

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