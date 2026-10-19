Tem início nesta segunda-feira (19), em Ubá, o mutirão de limpeza com o objetivo de intensificar as ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A mobilização em massa é realizada pela Prefeitura de Ubá, por meio de uma ação conjunta das Secretarias Municipais de Saúde e de Agricultura e Ambiente, e vai se estender por diversos bairros da cidade até o final de novembro. Nesta segunda a ação acontece nos bairros Pires da Luz e Santa Rosa, já na terça, nos bairrros Fazendinha, Rosa de Toledo, Cohab. O cronograma completo está disponível neste link.

O foco principal é eliminar potenciais focos de proliferação do vetor antes do período de maior incidência das chuvas. Durante a ação, equipes de limpeza e caminhões do município percorrerão as vias recolhendo inservíveis e materiais em desuso acumulados nos quintais e residências, como pneus velhos, garrafas, latas, recipientes plásticos, vasos e eletrodomésticos quebrados.

Mobilização da comunidade é fundamental

As autoridades de saúde destacam que a colaboração da população é indispensável para garantir o sucesso do mutirão. A orientação é para que os moradores fiquem atentos ao cronograma de recolhimento estipulado para cada região e descartem na calçada, nas datas indicadas, todo o material que possa acumular água parada.

Além do descarte de inservíveis, a Administração Municipal reforça a importância das ações diárias dentro das casas, como a vedação de caixas d'água, limpeza de calhas e pratos de vasos de plantas, e a recepção adequada aos Agentes de Combate às Endemias durante as vistorias residenciais.

Tags:

Aedes | Aedes aegypt | Aedes Aegypti | Aegypti | D | Limpeza | Mutirão