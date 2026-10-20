Uma mulher de 33 anos foi morta a golpe de machado pelo ex-companheiro, de 43 anos, no bairro Nova Guarani. O caso foi encaminhado para a investigação da Polícia Civil. O assassinato aconteceu no sábado (17).

Segundo informações do boletim de ocorrências, uma testemunha encontrou a vítima sem vida caída no chão de um quarto da residência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado no local e confirmou o óbito. A perícia apontou que a mulher sofreu dois golpes na região da cabeça.

Tentativa de ocultação do corpo

Enquanto os socorristas e a polícia atuavam no local, o ex-companheiro da vítima foi flagrado do lado de fora tentando cavar uma cova para enterrar o corpo e esconder as evidências do crime. Ele foi preso em flagrante pela equipe policial.

Em depoimento prestado às autoridades, o homem confessou o feminicídio e admitiu que tentava ocultar o cadáver. Ele alegou que a ex-companheira havia chegado de táxi à sua residência e estaria embriagada. Ainda segundo a versão do suspeito, ambos iniciaram uma discussão com troca de ofensas verbais, e a vítima o teria empurrado e arranhado antes de ele reagir e atacá-la com o machado.

Após a prisão, a Polícia Civil encaminhou o homem para o sistema prisional, onde ele permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado e segue sob investigação formal da Delegacia de Polícia Civil de Guarani.

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