Uma batida policial resultou na apreensão de drogas, munições e insumos para o tráfico na tarde desta segunda-feira (19). A ação da Polícia Militar, ocorreu em um apartamento situado na Rua Santo Antônio, no bairro Santo Antônio, em Muriaé.

As diligências tiveram início após denúncias anônimas apontando a utilização do imóvel para o armazenamento e o preparo de entorpecentes. Ao vistoriarem o local, as equipes policiais encontraram materiais associados à mistura, adulteração e fracionamento de drogas, além de munições.

No total, os militares recolheram pasta base de cocaína, além de uma porção de maconha, 35 munições de calibre 9mm, 15 munições de calibre .380, 10 munições de calibre .32 e um carregador de arma de fogo calibre .380. Foram apreendidos ainda kits do tráfico, contendo três balanças digitais de precisão e diversos materiais utilizados na adulteração das substâncias.

No momento da abordagem, não havia ninguém no apartamento. A PM informou que o responsável pelo imóvel já foi devidamente identificado, embora ainda não tenha sido localizado até o fechamento desta reportagem.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Muriaé, onde foram adotadas as providências de polícia judiciária cabíveis para o prosseguimento das investigações e a localização do suspeito.

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