Uma tentativa de homicídio mobilizou a Polícia Militar no bairro Boa Morte, em Barbacena, na madrugada de segunda-feira (19). Um homem de 34 anos foi atingido por um tiro no glúteo enquanto consumia bebida alcoólica em frente a um comércio. A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada ao hospital, enquanto a perícia constatou marcas de projéteis nos portões e na parede de uma residência.

Segundo as investigações, os disparos partiram de um Audi preto conduzido por um homem de 25 anos. O proprietário do veículo, de 52 anos, que emprestou o automóvel para o crime, foi localizado em um motel na BR-265 e preso em flagrante por homicídio tentado.

O autor dos disparos foi encontrado no bairro Grogotó acompanhado da namorada, de 27 anos. O casal reagiu com violência à abordagem, agredindo os policiais com socos, chutes e unhadas, sendo contido e algemado com técnicas de imobilização.

O autor responderá por tentativa de homicídio, resistência e desacato, e a mulher por resistência e desacato. Todos foram encaminhados à Polícia Civil com um celular apreendido.

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